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پوتین: پاسخ روسیه به حملات اوکراین چندین برابر شدیدتر خواهد بود

پوتین: پاسخ روسیه به حملات اوکراین چندین برابر شدیدتر خواهد بود
کد خبر : 1812791
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رئیس‌جمهور روسیه با هشدار درباره تشدید پاسخ مسکو به حملات اوکراین، اعلام کرد که حملات تلافی‌جویانه روسیه «چندین برابر شدیدتر» خواهد بود و دامنه این پاسخ‌ها نیز گسترش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو در واکنش به حملات اوکراین به خاک روسیه، حملات تلافی‌جویانه‌ای انجام خواهد داد که «چندین برابر شدیدتر» خواهد بود و دامنه آن نیز افزایش می‌یابد.

پوتین تأکید کرد روسیه به حملات اوکراین بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و پاسخ این کشور از نظر شدت و گستره، فراتر از اقدامات پیشین خواهد بود.

خبرگزاری رویترز نیز هفته گذشته به نقل از سه منبع نزدیک به کرملین گزارش داده بود که پوتین درخواست‌ها برای آغاز مذاکرات صلح با کی‌یف را نپذیرفته است. به گفته این منابع، حملات اخیر پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت و بنادر روسیه، عزم رئیس‌جمهور روسیه برای ادامه عملیات نظامی را بیش از پیش تقویت کرده است.

 

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