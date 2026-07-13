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خط بطلان سازمان ملل بر ادعای ترامپ درباره عوارض‌گیری از تنگه هرمز

خط بطلان سازمان ملل بر ادعای ترامپ درباره عوارض‌گیری از تنگه هرمز
کد خبر : 1812786
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سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) وابسته به سازمان ملل، در واکنش به ادعای «دونالد ترامپ» درباره دریافت ۲۰ درصد عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، تأکید کرد که هیچ مبنای حقوقی برای اخذ عوارض از کشتی‌ها صرفا به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، امروز- دوشنبه- اعلام کرد که در حال بررسی اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز است و برای اعلام موضع نهایی، منتظر جزئیات بیشتر این طرح خواهد ماند.

سخنگوی این سازمان با اشاره به موضع ثابت IMO گفت: «سازمان بین‌المللی دریانوردی به‌شدت با وضع هرگونه عوارض بر عبور از تنگه‌های مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی مخالف است و هیچ مبنای حقوقی برای تحمیل عوارض اجباری صرفا به دلیل عبور از یک تنگه وجود ندارد.»

ترامپ پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شده بود که آمریکا بار دیگر «محاصره دریایی» ایران را برقرار کرده و از این پس از هر محموله عبوری از تنگه هرمز، 20 درصد عوارض به‌عنوان «غرامت» دریافت خواهد کرد. وی مدعی شد اجرای این طرح از «همین حالا» آغاز می‌شود، اما جزئیاتی درباره سازوکار آن ارائه نکرد.

اظهارات ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری، با واکنش سازمان بین‌المللی دریانوردی مواجه شده است؛ نهادی که تأکید دارد چنین اقدامی با قواعد حاکم بر کشتیرانی و حقوق بین‌الملل دریایی سازگار نیست.

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