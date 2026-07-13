ادعای ترامپ: محاصره دریایی علیه ایران بازگردانده شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی بازگرداندن محاصره دریایی علیه ایران شد.

وی مدعی شد: «تنگه هرمز باز است و با یا بدون ایران، باز خواهد ماند.»

ترامپ در ادامه پیام خود در تروث سوشیال مدعی شد: «ما در حال برقراری مجدد ‌محاصره ایران‌ هستیم، که به این دلیل چنین نامیده می‌شود که صرفاً کشتی‌ها یا مشتریان ایران را از ورود یا خروج منع می‌کند. سایر کشورها استفاده‌ای عادلانه و آزاد از تنگه خواهند داشت.»

وی افزود: «ایالات متحده آمریکا از این لحظه به بعد به عنوان "نگهبان تنگه هرمز" شناخته خواهد شد؛ اما به همین عنوان، و به دلیل مسئله عدالت، در ازای تمام هزینه‌های لازم برای انجام وظیفه تأمین ایمنی و امنیت در این بخش بسیار بی‌ثبات جهان، ۲۰ درصد از نرخ تمامی محموله‌های ارسالی را به عنوان غرامت دریافت خواهد کرد. این روند و شکل‌گیری آن فوراً آغاز خواهد شد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ.»

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