ادعای ترامپ: محاصره دریایی علیه ایران بازگردانده شد
رئیسجمهور آمریکا مدعی بازگرداندن محاصره دریایی علیه ایران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا مدعی بازگرداندن محاصره دریایی علیه ایران شد.
وی مدعی شد: «تنگه هرمز باز است و با یا بدون ایران، باز خواهد ماند.»
ترامپ در ادامه پیام خود در تروث سوشیال مدعی شد: «ما در حال برقراری مجدد محاصره ایران هستیم، که به این دلیل چنین نامیده میشود که صرفاً کشتیها یا مشتریان ایران را از ورود یا خروج منع میکند. سایر کشورها استفادهای عادلانه و آزاد از تنگه خواهند داشت.»
وی افزود: «ایالات متحده آمریکا از این لحظه به بعد به عنوان "نگهبان تنگه هرمز" شناخته خواهد شد؛ اما به همین عنوان، و به دلیل مسئله عدالت، در ازای تمام هزینههای لازم برای انجام وظیفه تأمین ایمنی و امنیت در این بخش بسیار بیثبات جهان، ۲۰ درصد از نرخ تمامی محمولههای ارسالی را به عنوان غرامت دریافت خواهد کرد. این روند و شکلگیری آن فوراً آغاز خواهد شد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم! رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ.»