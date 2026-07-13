به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر به گزافه‌گویی درباره تنگه هرمز پرداخت.

ترامپ مدعی شد: «ما بر تنگه هرمز کنترل خواهیم داشت.»

ترامپ در ادامه گزافه‌گویی‌ها خود مدعی شد: «ما نگهبانان تنگه هرمز خواهیم بود.»

وی در ادامه خیال‌پردزی‌های خود مدعی شد: «ما بابت نگهبانی از تنگه هرمز هزینه‌ای درخواست خواهیم کرد.»

وی افزود: «رهبران ایران مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای هستند.»

رئیس کاخ سفید همچنین مدعی شد: «‌توافقی وجود داشت، اما ایران آن را نقض کرد.»

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