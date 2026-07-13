خیالپردازی ترامپ درباره تنگه هرمز
رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر به گزافهگویی درباره تنگه هرمز پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر به گزافهگویی درباره تنگه هرمز پرداخت.
ترامپ مدعی شد: «ما بر تنگه هرمز کنترل خواهیم داشت.»
ترامپ در ادامه گزافهگوییها خود مدعی شد: «ما نگهبانان تنگه هرمز خواهیم بود.»
وی در ادامه خیالپردزیهای خود مدعی شد: «ما بابت نگهبانی از تنگه هرمز هزینهای درخواست خواهیم کرد.»
وی افزود: «رهبران ایران مذاکرهکنندگان حرفهای هستند.»
رئیس کاخ سفید همچنین مدعی شد: «توافقی وجود داشت، اما ایران آن را نقض کرد.»