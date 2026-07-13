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وزارت خارجه یمن:

حمله رژیم جنایت‌کار سعودی به فرودگاه صنعا، پایان آتش‌بس و آغاز جنگ است

حمله رژیم جنایت‌کار سعودی به فرودگاه صنعا، پایان آتش‌بس و آغاز جنگ است
کد خبر : 1812702
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وزارت خارجه یمن اعلام کرد که حمله عربستان به فرودگاه صنعا به معنای آغاز مجدد جنگ است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که حمله عربستان به فرودگاه صنعا به معنای آغاز مجدد جنگ است. 

وزارت خارجه یمن طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «رژیم جنایت‌کار سعودی به فرودگاه صنعا، پایان آتش‌بس و آغاز جنگ است.»

این بیانیه افزود: «ما با اتکا به خداوند، وارد یک مرحله جدید خواهیم شد تا حقوق خود را به‌طور کامل به‌دست آوریم.»

این بیانیه عنوان کرد: «رژیم سعودی متوجه خواهد شد که خود را در یک بن‌بست استراتژیک بزرگ قرار داده و در نتیجه، هزینه‌های سنگینی را متحمل خواهد شد.»

 

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