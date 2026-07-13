به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که حمله عربستان به فرودگاه صنعا به معنای آغاز مجدد جنگ است.

وزارت خارجه یمن طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «رژیم جنایت‌کار سعودی به فرودگاه صنعا، پایان آتش‌بس و آغاز جنگ است.»

این بیانیه افزود: «ما با اتکا به خداوند، وارد یک مرحله جدید خواهیم شد تا حقوق خود را به‌طور کامل به‌دست آوریم.»

این بیانیه عنوان کرد: «رژیم سعودی متوجه خواهد شد که خود را در یک بن‌بست استراتژیک بزرگ قرار داده و در نتیجه، هزینه‌های سنگینی را متحمل خواهد شد.»

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