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وزارت دفاع روسیه:

تاسیسات زیرساختی مرتبط با ارتش اوکراین را هدف قرار دادیم

تاسیسات زیرساختی مرتبط با ارتش اوکراین را هدف قرار دادیم
کد خبر : 1812695
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وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای مسلح این کشور تاسیسات سوخت و انرژی اوکراین را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تاسیسات مرتبط با ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.

این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه، تاسیسات زیر ساخت سوخت، انرژی  و حمل و نقل مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

 وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۹۲۶ پهپاد و ۱۲ بمب هوایی نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کرده‌اند.

 

 

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