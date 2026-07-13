تاسیسات زیرساختی مرتبط با ارتش اوکراین را هدف قرار دادیم

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تاسیسات مرتبط با ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.

این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه، تاسیسات زیر ساخت سوخت، انرژی و حمل و نقل مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۹۲۶ پهپاد و ۱۲ بمب هوایی نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کرده‌اند.

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