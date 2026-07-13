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دیدار وزرای دفاع ترکیه و مصر در آنکارا

دیدار وزرای دفاع ترکیه و مصر در آنکارا
کد خبر : 1812611
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وزرای دفاع ترکیه و مصر در آنکارا دیدار و درباره تقویت همکاری دوجانبه و مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

 به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «یاشار گولر»، وزیر دفاع ترکیه، و ‌«اشرف سالم زاهر»، وزیر دفاع مصر امروز -دوشنبه- در آنکارا پایتخت ترکیه دیدار کردند.

 این دیدار در مقر وزارت دفاع ترکیه و طی یک مراسم نظامی رسمی انجام شد.

پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، وزیر دفاع مصر، به گارد احترام، ادای احترام کرد.

پس از این مراسم، دیدار دو وزیر بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد.

 

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