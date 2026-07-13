بازدید رئیس ستاد کل ارتش عراق از فرماندهی نیروی دریایی در بصره
رئیس ستاد کل ارتش عراق در راس یک هیئت نظامی عالی رتبه به بصره رفت و از فرماندهی نیروی دریایی در بخش عملیات بصره بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عبدالامیر رشید یارالله»، رئیس ستاد کل ارتش عراق در راس یک هیئت نظامی عالی رتبه به بصره رفت.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وزارت دفاع عراق در بیانیهای اعلام کرد که وی در ادامه از فرماندهی نیروی دریایی در بخش عملیات بصره بازدید کرد.
در این بیانیه آمده است که این بازدید در راستای پیگیری آخرین رویدادها و اطلاع از آمادگی واحدها در حفاظت از آبهای سرزمینی انجام شده است.