به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه مشترک، بدون اشاره به نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا، خواستار از سرگیری کشتی‌رانی در تنگه هرمز شدند.

این بیانیه مدعی شد: «ما حملات بی‌ملاحظه ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم.»

این بیانیه افزود: «احترام به حاکمیت بر دریاهای سرزمینی و آزادی دریانوردی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل هستند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: ‌«ما حمایت مستمر خود را از از سرگیری سریع و کامل کشتیرانی بین‌المللی از طریق تنگه هرمز مجدداً تأیید می‌کنیم و همبستگی کامل خود را با شرکای خلیج فارس و منطقه‌ای خود ابراز می‌کنیم.»

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