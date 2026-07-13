ادعاهای بیاساس تروئیکای اروپایی علیه ایران
وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه مشترک، بدون اشاره به نقضهای مکرر آتشبس از سوی آمریکا، خواستار از سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه مشترک، بدون اشاره به نقضهای مکرر آتشبس از سوی آمریکا، خواستار از سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز شدند.
این بیانیه مدعی شد: «ما حملات بیملاحظه ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم میکنیم.»
این بیانیه افزود: «احترام به حاکمیت بر دریاهای سرزمینی و آزادی دریانوردی از اصول اساسی حقوق بینالملل هستند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما حمایت مستمر خود را از از سرگیری سریع و کامل کشتیرانی بینالمللی از طریق تنگه هرمز مجدداً تأیید میکنیم و همبستگی کامل خود را با شرکای خلیج فارس و منطقهای خود ابراز میکنیم.»