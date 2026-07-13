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کالاس:

درباره بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه به توافق نرسیده‌ایم

درباره بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه به توافق نرسیده‌ایم
کد خبر : 1812461
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت کشورهای این بلوک هنوز در مورد بسته تحریم‌های گسترده بیست و یکم علیه روسیه به توافق نرسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت کشورهای این بلوک هنوز در مورد بسته تحریم‌های گسترده بیست و یکم علیه روسیه به توافق نرسیده‌اند.

وی افزود که اتحادیه اروپا ممکن است امروز -دوشنبه- تصمیم بگیرد که ۲۵۰ فرد و نهاد را به فهرست تحریم‌های روسیه خود اضافه کنند.

کالاس پیش از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «ما امیدواریم که ۲۵۰ مورد از فهرست‌ها مورد توافق قرار گیرد... این بیشترین تعداد فهرست‌هایی است که تاکنون انجام داده‌ایم.»

وی افزود: «وقتی صحبت از بسته بیست و یکم می‌شود، هنوز برخی سوالات بی‌پاسخ وجود دارد.»

 

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