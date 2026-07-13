به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت کشورهای این بلوک هنوز در مورد بسته تحریم‌های گسترده بیست و یکم علیه روسیه به توافق نرسیده‌اند.

وی افزود که اتحادیه اروپا ممکن است امروز -دوشنبه- تصمیم بگیرد که ۲۵۰ فرد و نهاد را به فهرست تحریم‌های روسیه خود اضافه کنند.

کالاس پیش از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «ما امیدواریم که ۲۵۰ مورد از فهرست‌ها مورد توافق قرار گیرد... این بیشترین تعداد فهرست‌هایی است که تاکنون انجام داده‌ایم.»

وی افزود: «وقتی صحبت از بسته بیست و یکم می‌شود، هنوز برخی سوالات بی‌پاسخ وجود دارد.»

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