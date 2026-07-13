خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش شدید قیمت نفت در پی تنش‌های اخیر در خاورمیانه

افزایش شدید قیمت نفت در پی تنش‌های اخیر در خاورمیانه
کد خبر : 1812460
لینک کوتاه کپی شد.

در پی‌ موج جدید تجاوزات ایالات متحده علیه ایران، قیمت نفت شدیدا افزایش یافت.

به‌ گزارش‌ ایلنا با نقل از اسپوتینک، طبق داده‌های معاملاتی، قیمت نفت خام برنت امروز -دوشنبه- در آغاز معاملات هفته، در بحبوحه تجاوز آمریکا به ایران، به شدت افزایش یافت.

طبق این داده‌ها، ساعت ۱:۲۱ بامداد به وقت مسکو در ۱۳ ژوئیه، قیمت معاملات آتی نفت خام برنت برای ماه سپتامبر به شدت افزایش یافت و به ۷۸ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت پایانی قبلی ۷۶.۰۱ دلار در هر بشکه بود.

قیمت قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای ماه اوت آینده نیز از ۷۱.۴۱ دلار به ۷۳.۷۹ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل