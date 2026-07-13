به‌ گزارش‌ ایلنا با نقل از اسپوتینک، طبق داده‌های معاملاتی، قیمت نفت خام برنت امروز -دوشنبه- در آغاز معاملات هفته، در بحبوحه تجاوز آمریکا به ایران، به شدت افزایش یافت.

طبق این داده‌ها، ساعت ۱:۲۱ بامداد به وقت مسکو در ۱۳ ژوئیه، قیمت معاملات آتی نفت خام برنت برای ماه سپتامبر به شدت افزایش یافت و به ۷۸ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت پایانی قبلی ۷۶.۰۱ دلار در هر بشکه بود.

قیمت قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای ماه اوت آینده نیز از ۷۱.۴۱ دلار به ۷۳.۷۹ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

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