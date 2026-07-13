الزیدی عازم واشنگتن شد
نخستوزیر عراق عازم واشنگتن شد.
به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، نخستوزیر عراق عازم واشنگتن شد.
دفتر اطلاعرسانی نخستوزیری عراق در بیانیهای اعلام کرد که «علی الزیدی»، نخستوزیر این کشور بامداد امروز -دوشنبه- پایتخت را به سمت آمریکا در راس یک هیات دولتی و اقتصادی ترک کرد.
سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود که در این سفر یادداشتهای تفاهمی میان عراق و آمریکا در حوزههای نفت و گاز و ورود شرکتهای آمریکایی برای ارتقای سطح انرژی تولیدی و ایجاد گذرگاههایی برای کاهش تاثیر تنگه هرمز امضا خواهد شد.