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مقابله سیستم‌های دفاع هوایی مسکو با پهپادهای اوکراین

مقابله سیستم‌های دفاع هوایی مسکو با پهپادهای اوکراین
کد خبر : 1812437
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فرماندار مسکو گفت که سیستم‌های دفاع هوایی و جنگ الکترونیک حمله ۸۱ پهپاد را بر فراز منطقه پایتخت روسیه دفع کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرماندار مسکو گفت که سیستم‌های دفاع هوایی و جنگ الکترونیک حمله ۸۱ پهپاد را بر فراز منطقه پایتخت روسیه دفع کردند.

در این بیانیه آمده است: «دیشب، نیروهای دفاع هوایی و سیستم‌های جنگ الکترونیک حمله پهپادی دیگری را به منطقه مسکو دفع کردند. در مجموع ۸۱ پهپاد بر فراز منطقه سرکوب و سرنگون شدند.»

وی افزود: «متأسفانه، تلفاتی وجود دارد. پس از سقوط یک پهپاد، سه نفر در شهرک پیونرسکی در نزدیکی ایسترا کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.»

 

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