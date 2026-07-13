به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرماندار مسکو گفت که سیستم‌های دفاع هوایی و جنگ الکترونیک حمله ۸۱ پهپاد را بر فراز منطقه پایتخت روسیه دفع کردند.

در این بیانیه آمده است: «دیشب، نیروهای دفاع هوایی و سیستم‌های جنگ الکترونیک حمله پهپادی دیگری را به منطقه مسکو دفع کردند. در مجموع ۸۱ پهپاد بر فراز منطقه سرکوب و سرنگون شدند.»

وی افزود: «متأسفانه، تلفاتی وجود دارد. پس از سقوط یک پهپاد، سه نفر در شهرک پیونرسکی در نزدیکی ایسترا کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.»

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