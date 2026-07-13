به صدا درآمدن آژیر خطر حمله هوایی در بحرین

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که آژیر خطر حمله هوایی در این کشور بار دیگر به صدا درآمده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: «از شهروندان و ساکنان درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کنند، به نزدیکترین مکان امن بروند و اخبار را از طریق کانال‌های رسمی دنبال کنند.»

بحرین در چند ساعت گذشته در بحبوحه تنش‌های اخیر در خاورمیانه، چندین هشدار مشابه صادر کرده بود.

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