تحقیقات درباره سفیر اوکراین در واشنگتن به اتهام معاملات مشکوک املاک و مستغلات

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که سازمان‌های اجرای قانون اوکراین در حال تحقیق در مورد سفیر فعلی این کشور در واشنگتن، به ظن خرید ملکی با قیمتی کمتر از ارزش بازار آن هستند.

طبق مقاله‌ای که روز یکشنبه در این روزنامه منتشر شد، «اولگا استفانیشینا»، سفیر اوکراین در واشنگتن به دلیل خرید آپارتمانی در کی‌یف با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش بازار تحت بازجویی است.

وی این اتهامات را رد می‌کند اما به رئیس‌جمهور اوکراین اطلاع داده است که مایل به ترک واشنگتن است.

قرار است ‌نخست‌وزیر مستعفی اوکراین، جایگزین او شود.

انتهای پیام/