خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیویورک‌تایمز: موج جدید حملات آمریکا به ایران نسبت به یکشنبه محدودتر بود

نیویورک‌تایمز: موج جدید حملات آمریکا به ایران نسبت به یکشنبه محدودتر بود
کد خبر : 1812400
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد موج جدید حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران که بامداد دوشنبه انجام شد، از نظر حجم و تعداد، به‌مراتب محدودتر از حملات روز یکشنبه بوده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در موج حملات بامداد دوشنبه، «چند ده» حمله علیه اهدافی در ایران انجام داده است.

این مقام آمریکایی بدون اشاره به آمار دقیق، گفت تعداد این حملات در مقایسه با موج حملات روز یکشنبه که حدود ۱۴۰ حمله را شامل می‌شد، به‌طور محسوسی کمتر بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل