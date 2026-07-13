نیویورکتایمز: موج جدید حملات آمریکا به ایران نسبت به یکشنبه محدودتر بود
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد موج جدید حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران که بامداد دوشنبه انجام شد، از نظر حجم و تعداد، بهمراتب محدودتر از حملات روز یکشنبه بوده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در موج حملات بامداد دوشنبه، «چند ده» حمله علیه اهدافی در ایران انجام داده است.
این مقام آمریکایی بدون اشاره به آمار دقیق، گفت تعداد این حملات در مقایسه با موج حملات روز یکشنبه که حدود ۱۴۰ حمله را شامل میشد، بهطور محسوسی کمتر بوده است.