به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در موج حملات بامداد دوشنبه، «چند ده» حمله علیه اهدافی در ایران انجام داده است.

این مقام آمریکایی بدون اشاره به آمار دقیق، گفت تعداد این حملات در مقایسه با موج حملات روز یکشنبه که حدود ۱۴۰ حمله را شامل می‌شد، به‌طور محسوسی کمتر بوده است.

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