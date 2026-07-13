به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق مصداق اشغالگری است و دولت این کشور باید مطابق جدول زمانی اعلام‌شده، با استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پایان دادن به این حضور اقدام کند.

در این بیانیه، سفر هیئت دولتی عراق به واشنگتن در شرایطی که به گفته مقاومت، «ماشین جنگی آمریکا و اسرائیل» همچنان به کشتار غیرنظامیان ادامه می‌دهد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

مقاومت اسلامی عراق همچنین تأکید کرد حمایت این جریان از دولت در زمینه مبارزه با فساد، به معنای اعطای اختیار یا تأیید همه سیاست‌های دولت نیست و نباید چنین برداشتی از این حمایت صورت گیرد.

این بیانیه با هشدار نسبت به جایگزین شدن «اشغال نظامی» با «اشغال اقتصادی» تصریح کرد چنین روندی، پس از فداکاری‌های ملت عراق، تهدیدی جدی برای حاکمیت و استقلال این کشور به شمار می‌رود.

مقاومت اسلامی عراق همچنین هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را «خیانتی بزرگ» توصیف کرد و تأکید داشت این اقدام، چه در قالب «توافق‌های ابراهیم» و چه تحت هر عنوان دیگری، مردود و غیرقابل قبول است.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق پیش‌تر اعلام کرده بود علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، امروز- دوشنبه- در نخستین سفر رسمی خود پس از آغاز به کار دولت، راهی واشنگتن خواهد شد.

به گفته العبودی، قرار است در جریان این سفر، چند یادداشت تفاهم میان بغداد و واشنگتن در حوزه‌های نفت و گاز امضا شود؛ توافق‌هایی که با هدف افزایش تولید انرژی و کاهش پیامدهای تحولات تنگه هرمز عنوان شده‌اند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که کمتر از دو ماه تا موعد اعلام‌شده برای پایان حضور نیروهای آمریکایی در عراق باقی مانده است.

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