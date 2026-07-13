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ارتش آمریکا از به‌کارگیری تسلیحات جدید در موج اخیر حملات به ایران پرده برداشت

ارتش آمریکا از به‌کارگیری تسلیحات جدید در موج اخیر حملات به ایران پرده برداشت
کد خبر : 1812381
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ارتش آمریکا از پایان موج تازه حملات به اهدافی در داخل ایران خبر داد و اعلام کرد در این عملیات برای نخستین‌بار از پهپادهای انتحاری و شناورهای بدون سرنشین انتحاری استفاده کرده است؛ حملاتی که واشنگتن هدف آن را تضعیف توان دفاعی و دریایی ایران و افزایش فشار نظامی بر تهران عنوان می‌کند.

به گزارش ایلنا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد امروز- دوشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد موج جدیدی از حملات به ده‌ها هدف نظامی در نقاط مختلف ایران به پایان رسیده است.

سنتکام تکید کرد در این عملیات برای نخستین‌بار از پهپادهای انتحاری و شناورهای بدون سرنشین انتحاری استفاده شده و اهدافی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها، توان موشکی و شناورهای نظامی ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند. به ادعای این نهاد، هدف از این حملات کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است.

ارتش آمریکا پیش‌تر نیز از آغاز این موج حملات خبر داده و اعلام کرده بود این عملیات به دستور دونالد ترامپ و با هدف آنچه «پاسخگو کردن نیروهای ایرانی» و محدود کردن توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز خوانده، انجام شده است.

سنتکام همچنین در ادامه ادعاهای خود، تنگه هرمز را یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های تجارت جهانی توصیف کرد و مدعی شد ایران بر این آبراه راهبردی تسلط ندارد.

 

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