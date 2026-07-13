ادعای واشنگتن: حملات سپاه روند مذاکرات با ایران را مختل کرد
مقامهای آمریکایی مدعی شدند حملات سپاه پاسداران در واکنش به حملات واشنگتن، روند مذاکرات میان دو کشور را تحت تأثیر قرار داده و تلاش مذاکرهکنندگان برای پیشبرد گفتوگوها را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که حملات اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن را با اخلال مواجه کرده است.
به ادعای این مقامها، در حالی که مذاکرهکنندگان ایرانی در تلاش بودند گفتوگوها را ادامه دهند، حملات مکرر سپاه مسیر مذاکرات را تضعیف کرده است.
این منابع همچنین مدعی شدند ایران در پاسخ به حملات آمریکا، در مجموع حدود ۵۰ فروند موشک و پهپاد به سمت اهداف مورد نظر شلیک کرده است.
این ادعاها در شرایطی مطرح میشود که تاکنون هیچیک از مقامهای ایرانی درباره جزئیات مطرحشده از سوی منابع آمریکایی اظهارنظر نکردهاند.