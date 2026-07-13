به گزارش ایلنا، در ادامه فضاسازی‌های رسانه‌ای هم‌زمان با حملات آمریکا به ایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار تصویری از یک بمب‌افکن رادارگریز B-2 در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، بار دیگر پیام‌های نمادین نظامی ارسال کرد.

در تصویری که ترامپ منتشر کرده، یک فروند بمب‌افکن رادارگریز B-2 در حال پرواز بر فراز آسمان واشنگتن و در نزدیکی بنای یادبود این شهر دیده می‌شود. انتشار این تصویر هم‌زمان با آغاز حملات هوایی به ایران صورت گرفته است.

بمب‌افکن B-2 یک هواپیمای راهبردی چندمنظوره است که طول آن ۳۰ متر، عرض بال‌هایش ۵۲ متر و ارتفاع آن ۵ متر است. وزن خالی این هواپیما حدود ۷۲ تن و حداکثر وزن برخاست آن بیش از ۱۵۲ تن اعلام شده است.

این بمب‌افکن می‌تواند با سرعتی نزدیک به هزار کیلومتر بر ساعت پرواز کند و سقف پروازی آن بیش از ۱۵ کیلومتر است.

ترامپ همچنین تصویری از این بمب‌افکن راهبردی با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای منتشر کرد؛ هواپیمایی که برد عملیاتی آن بیش از ۱۱ هزار کیلومتر است و توان حمل و رهاسازی ده‌ها بمب هسته‌ای و متعارف را دارد.

B-2 گران‌ترین هواپیمای نظامی جهان به شمار می‌رود و هزینه ساخت هر فروند آن حدود2.1 میلیارد دلار برآورد شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پیش از انتشار این تصویر نیز یک تصویر تولیدشده با هوش مصنوعی از هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا منتشر کرده بود که در آن این هواپیما در میان اسکورت جنگنده‌های نظامی در حال پرواز دیده می‌شود.

ترامپ در ماه‌های اخیر بارها از تصاویر و ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در حساب کاربری خود در «تروث سوشال» استفاده کرده؛ تصاویری که عمدتاً با هدف ارسال پیام‌های سیاسی و نمایش قدرت منتشر می‌شوند.

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