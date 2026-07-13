خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هم‌زمان با حملات آمریکا به ایران؛ ترامپ تصویر بمب‌افکن هسته‌ای B-2 را منتشر کرد

هم‌زمان با حملات آمریکا به ایران؛ ترامپ تصویر بمب‌افکن هسته‌ای B-2 را منتشر کرد
کد خبر : 1812379
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه پیام‌های نمادین و جنگ روانی علیه ایران، هم‌زمان با آغاز حملات هوایی، تصویری از بمب‌افکن راهبردی و هسته‌ای B-2 را در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه فضاسازی‌های رسانه‌ای هم‌زمان با حملات آمریکا به ایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار تصویری از یک بمب‌افکن رادارگریز B-2 در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، بار دیگر پیام‌های نمادین نظامی ارسال کرد.

در تصویری که ترامپ منتشر کرده، یک فروند بمب‌افکن رادارگریز B-2 در حال پرواز بر فراز آسمان واشنگتن و در نزدیکی بنای یادبود این شهر دیده می‌شود. انتشار این تصویر هم‌زمان با آغاز حملات هوایی به ایران صورت گرفته است.

بمب‌افکن B-2 یک هواپیمای راهبردی چندمنظوره است که طول آن ۳۰ متر، عرض بال‌هایش ۵۲ متر و ارتفاع آن ۵ متر است. وزن خالی این هواپیما حدود ۷۲ تن و حداکثر وزن برخاست آن بیش از ۱۵۲ تن اعلام شده است.

هم‌زمان با حملات آمریکا به ایران؛ ترامپ تصویر بمب‌افکن هسته‌ای B-2 را منتشر کرد

این بمب‌افکن می‌تواند با سرعتی نزدیک به هزار کیلومتر بر ساعت پرواز کند و سقف پروازی آن بیش از ۱۵ کیلومتر است.

ترامپ همچنین تصویری از این بمب‌افکن راهبردی با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای منتشر کرد؛ هواپیمایی که برد عملیاتی آن بیش از ۱۱ هزار کیلومتر است و توان حمل و رهاسازی ده‌ها بمب هسته‌ای و متعارف را دارد.

B-2 گران‌ترین هواپیمای نظامی جهان به شمار می‌رود و هزینه ساخت هر فروند آن حدود2.1 میلیارد دلار برآورد شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پیش از انتشار این تصویر نیز یک تصویر تولیدشده با هوش مصنوعی از هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا منتشر کرده بود که در آن این هواپیما در میان اسکورت جنگنده‌های نظامی در حال پرواز دیده می‌شود.

هم‌زمان با حملات آمریکا به ایران؛ ترامپ تصویر بمب‌افکن هسته‌ای B-2 را منتشر کرد

ترامپ در ماه‌های اخیر بارها از تصاویر و ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در حساب کاربری خود در «تروث سوشال» استفاده کرده؛ تصاویری که عمدتاً با هدف ارسال پیام‌های سیاسی و نمایش قدرت منتشر می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل