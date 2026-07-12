به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با وجود حضور در واشنگتن، به مهم‌ترین بازیگر در مدیریت امور ونزوئلا تبدیل شده و بر بخش قابل توجهی از تصمیمات سیاسی، اقتصادی و انرژی این کشور تأثیر مستقیم دارد.

به نوشته این روزنامه، روبیو پس از برکناری نیکلاس مادورو، نقشی فراتر از یک مقام دیپلماتیک بر عهده گرفته و عملا هدایت بسیاری از پرونده‌های اصلی ونزوئلا را در دست دارد؛ وضعیتی که از نگاه نیویورک‌تایمز، یادآور نقش پل برمر، حاکم غیرنظامی آمریکا در عراق پس از حمله سال ۲۰۰۳ است.

این گزارش می‌افزاید روبیو از طریق ارتباط مستمر با دلسی رودریگز، رئیس دولت انتقالی مورد حمایت آمریکا، در جریان تصمیمات روزانه دولت ونزوئلا قرار دارد و بر روند اداره کشور اثرگذار است. به نوشته نیویورک‌تایمز، این ارتباط صرفا یک همکاری سیاسی نیست، بلکه نشان‌دهنده میزان نفوذ واشنگتن بر ساختار حکمرانی ونزوئلاست.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای این نفوذ، کنترل درآمدهای نفتی و صادراتی ونزوئلا عنوان شده است. بر اساس این گزارش، بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از صادرات این کشور تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا مدیریت می‌شود و سپس با سازوکار و شرایطی که واشنگتن تعیین می‌کند، در اختیار دولت ونزوئلا قرار می‌گیرد.

به اعتقاد نیویورک‌تایمز، این سازوکار اگرچه تا حدی مانع فساد مالی شده و از دارایی‌های ونزوئلا در برابر مطالبات طلبکاران محافظت کرده است، اما در مقابل، دولت انتقالی را برای تأمین منابع مالی، حفظ ارزش پول ملی و پرداخت حقوق کارکنان، به تصمیمات آمریکا وابسته کرده است.

این گزارش همچنین می‌گوید نفوذ روبیو تنها به مسائل مالی محدود نیست و بخش انرژی، به‌ویژه صنعت نفت ونزوئلا، را نیز دربر می‌گیرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، وزیر خارجه آمریکا نقش مهمی در بازآرایی این صنعت و فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های آمریکایی در بازار نفت ونزوئلا داشته و همزمان تلاش کرده از نقش برخی شرکت‌های خارجی بکاهد.

علاوه بر این، روبیو بر اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا نظارت دارد، درباره فعالیت شرکت‌های خارجی در این کشور تصمیم‌گیری می‌کند و در برخی انتصاب‌های دولتی نیز اثرگذار است.

نیویورک‌تایمز در ادامه به حمایت گسترده دولت دونالد ترامپ از دولت انتقالی ونزوئلا پس از وقوع دو زمین‌لرزه اخیر اشاره کرده و نوشته است واشنگتن علاوه بر ارسال کمک‌های مالی و بشردوستانه، نیروهای نظامی نیز به این کشور اعزام کرده است. این روزنامه هدف اصلی این اقدامات را حفظ ثبات ونزوئلا و تضمین دسترسی آمریکا به منابع عظیم نفتی این کشور عنوان کرده است.

با این حال، این سیاست با انتقادهایی نیز روبه‌رو شده است. مخالفان دولت آمریکا معتقدند واشنگتن به جای کمک به شکل‌گیری یک روند واقعی دموکراتیک، از منابع ونزوئلا بهره‌برداری کرده و برخی چهره‌های نزدیک به دولت مادورو را در ساختار قدرت حفظ کرده است.

این گزارش همچنین از طرح پرسش‌هایی در کنگره آمریکا درباره مبنای حقوقی دخالت واشنگتن در مدیریت دارایی‌ها و منابع یک کشور مستقل خبر داده است.

نیویورک‌تایمز در پایان می‌نویسد تجربه ونزوئلا می‌تواند آینده سیاسی مارکو روبیو را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی دونالد ترامپ یاد می‌شود. این روزنامه همچنین خاطرنشان کرده است که با وجود وعده آمریکا برای بازگرداندن ونزوئلا به مسیر دموکراسی، هنوز زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات آزاد اعلام نشده و به نظر می‌رسد دولت آمریکا در شرایط کنونی، حفظ ثبات از طریق همکاری با دولت انتقالی را بر حمایت از مخالفان ترجیح داده است.

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