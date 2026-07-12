خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش نتانیاهو به درگذشت گراهام

واکنش نتانیاهو به درگذشت گراهام
کد خبر : 1812049
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی به درگذشت سناتور آمریکایی واکنش نشان داد.

به گزارش‌ ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی به درگذشت لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی واکنش نشان داد.

نتانیاهو نوشت: «من و سارا در غم از دست دادن دوست عزیزمان، سناتور لیندسی گراهام، با مردم آمریکا سوگواریم.»

وی ادامه داد: «در دیدار اخیرمان، گفتم لیندسی دوست بزرگ اسرائیل و دوست گرامی من است. ما هیچ دوستی بهتر از لیندسی نداریم.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: «لیندسی می‌دانست که امنیت اسرائیل و آمریکا جدایی‌ناپذیر است.اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داده است. آمریکا یک میهن‌پرست بزرگ را از دست داده است. من یک دوست عزیز را از دست داده‌ام.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل