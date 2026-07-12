واکنش نتانیاهو به درگذشت گراهام

به گزارش‌ ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی به درگذشت لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی واکنش نشان داد.

نتانیاهو نوشت: «من و سارا در غم از دست دادن دوست عزیزمان، سناتور لیندسی گراهام، با مردم آمریکا سوگواریم.»

وی ادامه داد: «در دیدار اخیرمان، گفتم لیندسی دوست بزرگ اسرائیل و دوست گرامی من است. ما هیچ دوستی بهتر از لیندسی نداریم.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: «لیندسی می‌دانست که امنیت اسرائیل و آمریکا جدایی‌ناپذیر است.اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داده است. آمریکا یک میهن‌پرست بزرگ را از دست داده است. من یک دوست عزیز را از دست داده‌ام.»

انتهای پیام/