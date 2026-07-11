مقام آمریکایی: واشنگتن مذاکرات با میانجیگران عمان و قطر را از راه دور ادامه میدهد
یک مقام آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده همچنان از طریق میانجیگران عمانی و قطری، رایزنیهای غیرمستقیم خود را دنبال خواهد کرد و برخلاف برخی گمانهزنیها، مقامات ارشد دولت ترامپ در نشست پیشروی مسقط حضور نخواهند داشت.
به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «سیبیاس» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن مذاکرات غیرمستقیم خود با میانجیگران عمان و قطر را بهصورت از راه دور ادامه خواهد داد.
این مقام آمریکایی اعلام کرد جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا برای شرکت در گفتوگوهای پیشرو به عمان سفر نخواهد کرد.
وی همچنین افزود مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر نماینده ویژه آمریکا در امور صلح نیز در نشستهای برنامهریزیشده در مسقط حضور نخواهند داشت.
به گزارش سیبیاس، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که واشنگتن همچنان بر کانالهای میانجیگری عمان و قطر برای پیشبرد تماسهای غیرمستقیم با طرفهای ذیربط تکیه دارد و تلاش میکند از طریق این مسیرها، روند رایزنیها و تلاشها برای کاهش تنشهای منطقهای را ادامه دهد.