رسانه اماراتی: ترامپ به اسرائیل برای حمله به ایران چراغ سبز نداد

به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه آمریکایی در گفت‌وگو با «ارم نیوز» ادعای برخی رسانه‌های اسرائیلی درباره موافقت واشنگتن با حمله جدید تل‌آویو به ایران را رد کرد و گفت دولت دونالد ترامپ نه مجوزی برای چنین اقدامی صادر کرده و نه از اسرائیل خواسته است به‌صورت مستقل عملیات نظامی علیه ایران را برنامه‌ریزی کند.

به گفته این منبع، واشنگتن در مقطع کنونی اولویت‌های خود را بر تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، حفاظت از نیروهای آمریکایی و جلوگیری از احیای توان دریایی و موشکی سپاه پاسداران متمرکز کرده است. از همین رو، اهدافی که به ادعای آمریکا در این حوزه‌ها نقش دارند، در صدر فهرست قرار گرفته‌اند و سایر اهداف احتمالی، از جمله مراکز مرتبط با تولید و انتقال موشک، تنها در صورت تغییر شرایط و تشدید تنش‌ها بررسی خواهند شد.

این منبع همچنین تأکید کرد طرح نظامی تهیه‌شده از سوی اسرائیل، از نگاه واشنگتن جایگزین عملیات آمریکا نیست و صرفا یکی از گزینه‌های موجود به شمار می‌رود که زمان و نحوه استفاده از آن، بر اساس تحولات میدانی و اهداف سیاسی آمریکا تعیین خواهد شد.

وی افزود صرف آماده بودن این طرح به معنای اجرای قریب‌الوقوع آن نیست، زیرا تصمیم نهایی به نتایج عملیات آمریکا، رفتار ایران و روند رایزنی‌های دیپلماتیک بستگی دارد.

این منبع در ادامه خاطرنشان کرد اسرائیل نیز به‌خوبی می‌داند ادامه هرگونه عملیات گسترده بدون حمایت آمریکا، از جمله در حوزه هشدار زودهنگام، سامانه‌های دفاع موشکی و پشتیبانی لجستیکی، دشوار خواهد بود؛ موضوعی که به واشنگتن امکان می‌دهد حتی بدون اعلام رسمی، بر دامنه و زمان‌بندی هرگونه اقدام نظامی اسرائیل اثرگذار باشد.

در همین حال، روزنامه «اسرائیل هیوم» پیش‌تر گزارش داده بود تل‌آویو از ماه آوریل طرحی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، مراکز تحقیقاتی و برخی مراکز نظامی ایران تدوین کرده است. منابع اسرائیلی مدعی‌اند این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان اجرای مرحله‌ای و تغییر دامنه حملات متناسب با شرایط میدانی را فراهم می‌کند.

بری دونادیو، تحلیلگر امنیتی آمریکایی مدعی شد هدف از این طرح، مختل کردن روند بازسازی توان نظامی ایران از طریق هدف قرار دادن مراکز فرماندهی، ارتباطات و پشتیبانی سپاه است. وی در عین حال اذعان کرد آمریکا همچنان بازیگر اصلی در تعیین زمان‌بندی و اولویت‌های هرگونه اقدام نظامی در منطقه باقی خواهد ماند.

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