به گزارش ایلنا، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند دونالد ترامپ در قبال ایران، سیاستی مستقل از تل‌آویو در پیش گرفته و مدیریت تحولات را به‌طور کامل در دست گرفته است؛ موضوعی که به گفته این رسانه‌ها، نقش اسرائیل را در این پرونده کمرنگ کرده است.

شبکه «آی۲۴ نیوز» اعلام کرد یکی از مهم‌ترین اهداف ترامپ، حفظ ثبات قیمت نفت و سوخت تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا است. بر همین اساس، کاخ سفید تلاش می‌کند مسیر مذاکرات با ایران را دوباره فعال کند و از گسترش تنش‌ها جلوگیری کند.

در همین راستا، نحمان شای، وزیر پیشین رژیم صهیونیستی مدعی شد آمریکا از ابتدا برنامه مستقلی برای جنگ با ایران نداشت و بخش مهمی از سناریوهای مطرح‌شده، بر پایه طرح‌هایی بود که اسرائیل با محوریت تغییر نظام در ایران به واشنگتن ارائه کرده بود.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ترامپ پرونده ایران را شخصا مدیریت می‌کند و اسرائیل عملا در حاشیه این روند قرار گرفته است.

این رسانه همچنین با اشاره به تحولات لبنان مدعی شد محافل سیاسی و نظامی اسرائیل با شرایطی پیچیده و مبهم روبه‌رو هستند و ارزیابی‌های اولیه درباره توان نظامی حزب‌الله با واقعیت‌های میدانی فاصله داشته است.

این گزارش در حالی منتشر شده که رسانه‌های اسرائیلی طی روزهای گذشته از تلاش تل‌آویو برای جلب موافقت واشنگتن جهت انجام حمله‌ای جدید علیه ایران خبر داده بودند؛ اما به گفته این رسانه‌ها، تصمیم‌گیری درباره پرونده ایران در حال حاضر در اختیار آمریکا است و اسرائیل نقشی در آن ندارد.

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