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تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی
کد خبر : 1811090
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قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از یک هفته پرنوسان در مسیر افزایش هفتگی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از یک هفته پرنوسان، به دلیل اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز به دلیل درگیری‌های جدید بین ایالات متحده و ایران، در مسیر افزایش هفتگی قرار گرفت.

ساعت ۰۹:۲۸ به وقت مسکو، معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه اوت با قیمت ۷۱.۸۷ دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به قیمت نهایی قبلی ۰.۲۹ درصد کاهش داشت.

در همین حال، معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر با قیمت ۷۶.۰۱ دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به قیمت پایانی قبلی ۰.۳۸ درصد کاهش داشت.

به صورت هفتگی، برنت به سمت افزایش ۶ درصدی و وست تگزاس اینترمدیت به سمت افزایش ۵ درصدی پیش می‌رود.

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