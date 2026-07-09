آیا مسکو در حال بازنگری در روابط خود با «دوست چینی» است؟

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، با وجود روابط نزدیک روسیه و چین و تاکید رهبران دو کشور بر گسترش همکاری‌های راهبردی، در روزهای اخیر انتقادهایی در رسانه‌های روسی نسبت به رویکرد پکن در جنگ اوکراین مطرح شده است.

این رسانه‌ها با اشاره به حملات اخیر پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه مدعی‌اند بخشی از تجهیزات و قطعات مورد استفاده در این پهپادها از طریق شرکت‌های چینی تأمین شده است؛ موضوعی که به گفته آنها، پرسش‌هایی درباره نحوه تعامل پکن با جنگ اوکراین ایجاد کرده است.

به نوشته برخی رسانه‌های روس، چین اگرچه در سطح سیاسی روابط نزدیکی با مسکو حفظ کرده، اما همزمان از همکاری تجاری با اوکراین نیز دست نکشیده و شرکت‌های چینی همچنان در تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع پهپادی این کشور نقش دارند.

وب‌سایت روسی «تسارگراد» با طرح این پرسش که آیا چین به روسیه وفادار مانده یا صرفا منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کند، نوشت پکن از یک سو قطعات مورد نیاز صنایع نظامی اوکراین را در اختیار این کشور قرار می‌دهد و از سوی دیگر، با افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، بخشی از نیاز بازار روسیه را تأمین می‌کند؛ رویکردی که به اعتقاد این رسانه، نشان‌دهنده بهره‌برداری چین از هر دو سوی جنگ است.

در مقابل، برخی کارشناسان روس این رفتار را نه یک موضع سیاسی، بلکه نتیجه رویکرد عمل‌گرایانه چین می‌دانند. به اعتقاد آنها، شرکت‌های چینی فارغ از تحولات ژئوپلیتیکی، بازار روسیه و اوکراین را همزمان حفظ کرده‌اند و در پی افزایش سود خود هستند.

همزمان، کارشناسان نظامی روس نسبت به وابستگی گسترده طرف‌های درگیر به قطعات الکترونیکی ساخت چین هشدار داده‌اند. آنها معتقدند تمرکز زنجیره تامین این تجهیزات در چین، می‌تواند در آینده به نقطه‌ضعف مشترک روسیه و اوکراین تبدیل شود.

برخی تحلیلگران روس همچنین مدعی‌اند کشورهای غربی و اوکراین نیز بخش قابل توجهی از قطعات مورد استفاده در تولید پهپادها را از بازار چین تهیه می‌کنند؛ مسئله‌ای که به گفته آنها، جایگاه پکن را به بازیگری تأثیرگذار در زنجیره تأمین تجهیزات نظامی جنگ اوکراین تبدیل کرده است.

با وجود این انتقادها، نشانه‌ای از تغییر در روابط راهبردی مسکو و پکن دیده نمی‌شود و دو کشور همچنان بر توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تاکید دارند. با این حال، افزایش انتقادها در رسانه‌های روسی نشان می‌دهد رویکرد اقتصادی چین در قبال جنگ اوکراین، به یکی از موضوعات مورد بحث در فضای رسانه‌ای و کارشناسی روسیه تبدیل شده است.

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