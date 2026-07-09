به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ با افزایش تنش‌ها در منطقه، سناریوی یک رویارویی نظامی طولانی با ایران را روی میز قرار داده و خود را برای درگیری‌ای آماده می‌کند که ممکن است از چند روز تا چند هفته ادامه داشته باشد.

به نوشته این رسانه، ارزیابی کاخ سفید این است که آینده این تقابل به نحوه واکنش جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز گره خورده و واشنگتن تلاش می‌کند با تشدید فشارهای نظامی، معادلات میدانی را به سود خود تغییر دهد.

یکی از مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با آکسیوس با لحنی تهدیدآمیز مدعی شد: «فعلا ضربات محدودی وارد می‌کنیم تا ایران متوجه شود در تصمیم خود جدی هستیم.» او همچنین گفت ممکن است این درگیری تنها چند روز ادامه پیدا کند یا به یک رویارویی چند هفته‌ای تبدیل شود.

آکسیوس در ادامه می‌نویسد برخلاف هفته‌های گذشته که دولت ترامپ همچنان از مذاکرات سخن می‌گفت، اکنون فشار نظامی بار دیگر به ابزار اصلی کاخ سفید برای مواجهه با ایران تبدیل شده و مسیر دیپلماسی عملاً به حاشیه رفته است.

مقام‌های آمریکایی همچنین مدعی‌اند کاخ سفید تصور می‌کند اکنون نسبت به گذشته دست بازتری برای افزایش فشارها دارد؛ زیرا طی هفته‌های اخیر صدها نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و این موضوع نگرانی واشنگتن از جهش ناگهانی قیمت جهانی نفت را کاهش داده است.

به ادعای این مقام‌ها، عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان، بخشی از اهرم فشار ایران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و همین مسئله محاسبات آمریکا را برای تشدید فشار تغییر داده است.

این مقام‌ها همچنین با تکرار ادعاهای همیشگی واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شدند دارایی‌های بلوکه‌شده ایران همچنان آزاد نشده، زیرا تهران هنوز شروط مورد نظر آمریکا را اجرا نکرده است.

آکسیوس در پایان به نقل از یکی از مقام‌های دولت ترامپ نوشت واشنگتن در شرایط کنونی به دنبال تحمیل شرایط خود بر تهران است و اگر به توافقی مطابق خواسته‌هایش نرسد، گزینه ادامه فشارهای نظامی را کنار نخواهد گذاشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد کاخ سفید هم‌زمان با تشدید حملات، همچنان تلاش دارد از ابزار نظامی برای امتیازگیری در میز مذاکره استفاده کند.