آمریکا حملات به ایران را وارد مرحلهای جدید کرد؛ بمباران دهها هدف نظامی و زیرساختی
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از اجرای دور جدید حملات علیه ایران و هدف قرار گرفتن حدود ۹۰ موضع خبر داد؛ عملیاتی که به گفته مقامهای آمریکایی، علاوه بر مراکز نظامی، زیرساختهای حملونقل ایران را نیز برای نخستین بار از زمان آتشبس هدف قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد امروز- پنجشنبه- در بیانیهای از پایان دور تازهای از حملات به ایران خبر داد و مدعی شد در این عملیات حدود ۹۰ هدف در نقاط مختلف کشور مورد حمله قرار گرفته است.
بر اساس ادعای سنتکام، سامانههای پدافند هوایی، مراکز دیدهبانی ساحلی، انبارهای موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی و مراکز پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از جمله اهداف این حملات بودهاند. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور در آمادهباش کامل قرار دارند و در صورت صدور دستور، حملات بیشتری را علیه ایران انجام خواهند داد.
این تجاوز نظامی در حالی صورت گرفت که واشنگتن برای دومین شب متوالی خاک ایران را هدف قرار میدهد. مقامهای آمریکایی مدعی هستند این حملات در پاسخ به اقدام ایران علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز انجام شده است؛.
همزمان یک مقام آمریکایی به پایگاه آکسیوس گفت ارتش این کشور برای نخستین بار از زمان برقراری آتشبس در ماه آوریل، زیرساختهای ایران را نیز هدف قرار داده و با موشکهای کروز دو پل راهآهن در استان گلستان را مورد حمله قرار داده است.
در همین ارتباط، خبرگزاری فارس نیز گزارش داد پل مسیر راهآهن در غرب شهر آققلا بر اثر اصابت پرتابههای متخاصم آسیب دیده است.
این مقام آمریکایی همچنین اذعان کرد دامنه حملات اخیر نسبت به شب گذشته گستردهتر بوده و علاوه بر زیرساختهای حملونقل، رادارهای ساحلی، سایتهای موشکی ضدکشتی و سامانههای پدافند هوایی نیز هدف قرار گرفتهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ضمن دفاع از این تجاوزات، مدعی شد حملات اخیر پاسخی به اقدامات ایران در تنگه هرمز بوده و تهدید کرد در صورت تکرار آنچه حمله به کشتیها خواند، واشنگتن حملات شدیدتری را علیه ایران انجام خواهد داد.
در مقابل، رسانههای رسمی ایران از هدف قرار گرفتن مناطقی در بندرعباس، سیریک، چابهار، جزیره لاوان و برخی دیگر از مناطق ساحلی کشور در جریان حملات آمریکا خبر دادند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با محکوم کردن حمله به پل راهآهن آققلا، تاکید کرد این اقدام بیپاسخ نخواهد ماند و پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تجاوز، قاطع و کوبنده خواهد بود. همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد متجاوزان بهزودی «سیلی سختی» از ملت ایران دریافت خواهند کرد.
در پی تشدید تنشها، همزمان با آغاز پاسخ ایران به تجاوزات آمریکا، آژیرهای هشدار در بحرین و کویت به صدا درآمد و مقامهای قطری نیز از افزایش سطح آمادهباش امنیتی در این کشور خبر دادند؛ رخدادی که از گسترش دامنه نگرانیها نسبت به تبعات ماجراجویی نظامی واشنگتن در منطقه حکایت دارد.