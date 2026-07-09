سیانان: خشم ترامپ از ایران، جرقه دور تازه حملات آمریکا را زد
یک مقام آمریکایی میگوید تصمیم دونالد ترامپ برای ازسرگیری حملات به ایران، نتیجه نارضایتی او از ادامه بسته بودن تنگه هرمز، حملات ایران به کشتیهای عبوری و آنچه واشنگتن «تعلل تهران در مذاکرات هستهای» میخواند، بوده است؛ همزمان رئیسجمهور آمریکا با تشدید تهدیدها، از آمادگی ایران برای توافق نیز سخن گفته است.
به گزارش ایلنا، یک مقام آمریکایی آگاه از رایزنیهای کاخ سفید در گفتوگو با شبکه سیانان مدعی شد که تصمیم دونالد ترامپ برای صدور دستور دور جدید حملات علیه ایران، تنها یک تصمیم نظامی نبوده، بلکه از افزایش نارضایتی او نسبت به روند تحولات اخیر ناشی شده است.
به گفته این مقام، ترامپ از اینکه تنگه هرمز همچنان بهطور کامل بازگشایی نشده و همزمان کشتیهای عبوری از این مسیر هدف حملات قرار گرفتهاند، بهشدت خشمگین شده است؛ بهویژه اینکه این اتفاقات همزمان با حضور او در نشست سران ناتو رخ داده است.
این مقام همچنین مدعی شد رئیسجمهور آمریکا از روند مذاکرات هستهای با ایران نیز رضایت ندارد و معتقد است تهران با طولانی کردن گفتوگوها، زمان میخرد. به گفته او، صبر ترامپ در قبال روند دیپلماتیک رو به پایان است و همین مسئله در تصمیم واشنگتن برای تشدید فشارهای نظامی نقش داشته است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از آغاز موج تازهای از حملات به اهدافی در ایران خبر داد. ترامپ نیز در پیامی هشدار داد اگر ایران به هدف قرار دادن کشتیها در تنگه هرمز ادامه دهد، پاسخ آمریکا «بهمراتب شدیدتر» خواهد بود.
رئیسجمهور آمریکا در مسیر بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه نیز مدعی شد ایران بهتازگی با واشنگتن تماس گرفته و خواستار دستیابی به توافق شده است، اما در عین حال ادعا کرد نسبت به پایبندی تهران به هرگونه توافق تردید دارد.
ترامپ با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران، هدف آمریکا را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای عنوان کرد و مدعی شد واشنگتن به دنبال جنگ نیست، بلکه میخواهد برنامه هستهای ایران را بهطور کامل متوقف کند.
او همچنین با اشاره به حملات اخیر آمریکا، مدعی شد ضربات سنگینی به ایران وارد شده و در صورت هرگونه اقدام متقابل، پاسخ واشنگتن «۲۰ برابر شدیدتر» خواهد بود. ترامپ حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده است.
در مقابل، یک دیپلمات ایرانی به روزنامه والاستریت ژورنال گفت آمریکا با ایجاد یک مسیر دریایی بدون هماهنگی با تهران، توافق صلح را نقض کرده و همین اقدام، زمینهساز واکنش ایران به تردد کشتیها شده است.
در همین حال، پایگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حمله موشکی اخیر، نخستین حمله مستقیم آمریکا به زیرساختهای ایران از زمان برقراری آتشبس بوده است.
از سوی دیگر، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نامهای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، حملات اخیر آمریکا را محکوم و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی دانست.