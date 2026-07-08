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همزمان با حملات به ایران؛ وزیر جنگ آمریکا عازم دیدار با نتانیاهو شد

همزمان با حملات به ایران؛ وزیر جنگ آمریکا عازم دیدار با نتانیاهو شد
کد خبر : 1810212
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منابع آمریکایی از سفر قریب‌الوقوع «وزیر جنگ آمریکا به سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند؛ سفری که در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران و همزمان با اختلافات بر سر احتمال فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه انجام می‌شود و قرار است با دیدار او با بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی همراه باشد.

به گزارش ایلنا، همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، منابع آمریکایی از نخستین سفر پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند؛ سفری که محور اصلی آن بررسی تحولات مربوط به ایران و رایزنی درباره احتمال فروش جنگنده‌های پیشرفته «اف-۳۵» به ترکیه عنوان شده است.

پایگاه آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد هگست که این روزها همراه دونالد ترامپ برای شرکت در نشست سران ناتو در آنکارا حضور دارد، پس از پایان برنامه‌های خود در ترکیه راهی تل‌آویو خواهد شد.

به گفته این مقام آمریکایی، وزیر جنگ آمریکا در جریان این سفر با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دیدار می‌کند و دو طرف درباره پرونده ایران و همچنین نگرانی‌های تل‌آویو از احتمال واگذاری جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه گفت‌وگو خواهند کرد.

شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که هگست قصد دارد در نخستین سفر رسمی خود به سرزمین‌های اشغالی، علاوه بر نتانیاهو، با یسرائیل کاتس، همتای صهیونیستی نیز دیدار و رایزنی کند.

بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست حملات گسترده آمریکا به ایران که بامداد چهارشنبه انجام شد، تغییری در برنامه این سفر ایجاد خواهد کرد یا خیر.

منابع آمریکایی هدف اصلی این سفر را اطمینان‌بخشی به رژیم صهیونیستی درباره حفظ برتری نظامی این رژیم در منطقه عنوان کرده‌اند؛ موضوعی که پس از مطرح شدن احتمال فروش جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ به ترکیه از سوی دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو، به یکی از دغدغه‌های اصلی تل‌آویو تبدیل شده است.

رژیم صهیونیستی در حال حاضر تنها دارنده جنگنده‌های اف-۳۵ در منطقه غرب آسیا به شمار می‌رود و هرگونه فروش این جنگنده‌ها به کشورهای منطقه را تهدیدی برای برتری نظامی خود ارزیابی می‌کند.

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