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ادعای وال‌استریت ژورنال: ناوهای آمریکایی برای محاصره بنادر ایران آماده شدند

ادعای وال‌استریت ژورنال: ناوهای آمریکایی برای محاصره بنادر ایران آماده شدند
کد خبر : 1810209
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مقام‌های آمریکایی مدعی شدند ناوها و شناورهای جنگی آمریکا مستقر در منطقه غرب آسیا در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت صدور دستور دونالد ترامپ، محاصره دریایی علیه ایران را بار دیگر برقرار کنند.

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت: شناورهای جنگی ما همچنان در وضعیت آماده‌باش قرار دارند تا اگر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تصمیم بگیرد، محاصره بنادر ایران را دوباره اجرا کنند.

ترامپ هم‌اکنون برای شرکت در نشست سران ناتو در ترکیه به سر می‌برد. بر اساس ادعای منابع آمریکایی، وی در آنکارا نشستی با وزیر جنگ، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد مشترک ارتش و شماری از فرماندهان نظامی برگزار کرده و در جریان این نشست با طرح حملات جدید آمریکا علیه ایران موافقت کرده است.

در همین راستا، ارتش آمریکا بامداد امروز- چهارشنبه- مدعی شد مجموعه‌ای از حملات گسترده و سنگین را علیه چندین منطقه در ایران انجام داده که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، مراکز نظامی و لجستیکی را هدف قرار داده است.

یک مقام ارشد نظامی آمریکا نیز در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال مدعی شد که حملات اخیر به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دامنه و شدت بیشتری داشته باشند و «پیامی قاطع» به تهران ارسال کنند.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد در دور جدید حملات، بیش از ۸۰ هدف را با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق مورد حمله قرار داده است. به ادعای سنتکام، این حملات در پاسخ به حملات اخیر ایران علیه کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز انجام شده است.

این مقام نظامی آمریکایی همچنین مدعی شد که وسعت حملات اخیر، در مقایسه با عملیات‌هایی که پس از امضای توافق پایان جنگ در ماه گذشته انجام شده بود، چهار تا پنج برابر بیشتر بوده است. وی در عین حال ادعا کرد که واشنگتن همچنان توافق آتش‌بس را معتبر و پابرجا می‌داند.

این ادعاها پس از آن مطرح شد که آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به حمله به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه متهم کرد؛ اتهامی که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، زمینه‌ساز واکنش فوری ارتش این کشور شده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ پیش‌تر پس از امضای یک تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران با میانجیگری پاکستان و قطر، دستور لغو محاصره دریایی بنادر ایران را صادر کرده بود؛ توافقی که با هدف توقف درگیری‌های نظامی میان دو طرف و بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده بود.

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