به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده «رابطه بسیار خوبی» با ترکیه دارد.

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه، گفت این «تصمیمی است که ما خواهیم گرفت».

وی افزود: «ما رابطه بسیار خوبی داریم.»

رئیس‌جمهور گفت که او و «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه قرار است درباره مسائل تجاری و نظامی گفت‌وگو کنند.

ترامپ از همتای ترک خود تمجید کرد و گفت که او رهبری است که «در سراسر جهان مورد احترام است».

وی افزود که ترکیه از نظر نظامی «تحت رهبری رئیس جمهور اردوغان بسیار قوی شده است».

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر از اتحاد ناتو به دلیل آنچه که او به عنوان عدم کمک به کشورش در جنگ علیه ایران می‌داند، انتقاد کرد.

ترامپ گفت: «با ما به‌خوبی رفتار نشد چون ما در ایران کاری انجام دادیم. قبل از اینکه حتی درخواست کنیم، آن‌ها گفتند که قرار نیست آنجا باشند.»

ترامپ ادامه داد: «چرا صدها میلیارد دلار خرج می‌کنیم در حالی که آنها برای ما آنجا نیستند؟ ما همیشه برای آنها آنجا بوده‌ایم.»

رئیس‌جمهور آمریکا گفت به این دلیل تصمیم گرفته در اجلاس ناتو شرکت کند که این اجلاس در آنکارا برگزار می شود.

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره جنگ اوکراین ابراز امیدواری کرد که این جنگ «به زودی» حل و فصل شود و گفت که هم کی‌یف و هم مسکو می‌خواهند به توافق برسند.

انتهای پیام/