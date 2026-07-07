به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، «یخیل لایتر»، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن گفت که دور بعدی مذاکرات میان رژیم و لبنان هفته آینده در رم برگزار خواهد شد.

لیتر در مصاحبه‌ای گفت: «هفته آینده، ما در روزهای ۱۴ و ۱۵ در رم خواهیم بود و برای هر موضوع تیم‌هایی را خواهیم آورد».

این مقام صهیونیست همچنین گفت که «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، در ۲۱ ژوئیه با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد، تاریخی که هنوز به طور علنی تایید نشده است.

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