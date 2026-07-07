وادفول:
شهرکسازی در کرانه باختری تهدید برای صلح است
وزیر خارجه آلمان شهرکسازی صهیونیستها در کرانه باختری را تهدیدی برای صلح دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان گفت بر اهمیت کمکرسانی به غزه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: «غزه به کمکهای بشردوستانه بیشتری نیاز مبرم دارد».
دیپلمات آلمانی همچنین با اشاره به پروژههای شهرکسازی صهیونیستهادر کرانه باختری، آنها را تهدید برای صلح دانست.
وزیر خارجه آلمان همچنین در اظهاراتی گزافه گفت که ایران باید آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز را تضمین کند.