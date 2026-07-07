وزارت دفاع روسیه:
کنترل شهرک پترو-ایوانوفکا را به دست گرفتیم
کد خبر : 1810011
وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهای مسلح این کشور در خاک اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -سهشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل یک شهرک دیگر را به دست گرفتند.
این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای روس کنترل شهرک «پترو-ایوانوفکا» در منطقه خارکف را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه در گزارش خود افزود که نیروهای این کشور همچنین ۱۱ بمب هدایتشونده و ۷۹۷ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته منهدم کردند.