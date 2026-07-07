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کرملین:

اجلاس ناتو را از نزدیک دنبال می‌کنیم

اجلاس ناتو را از نزدیک دنبال می‌کنیم
کد خبر : 1810007
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کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه اجلاس ناتو را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه اجلاس ناتو را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

وی اظهار داشت که در آستانه این نشست، اظهارات «ستیزه‌جویانه‌ای» علیه مسکو مطرح شده است.

سخنگوی کرملین همچنین افزود که اگر کی‌یف حسن نیت نشان دهد، روسیه به مسیر صلح‌آمیز باز خواهد گشت و برای دستیابی به صلح، کانال دیپلماتیک باز با ایالات متحده را حفظ خواهد کرد.

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