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روته:‌ ناتو برای مقابله با ‌دشمنان خود به یک ‌انقلاب صنعتی‌دفاعی فراآتلانتیکی‌ نیاز دارد

روته:‌ ناتو برای مقابله با ‌دشمنان خود به یک ‌انقلاب صنعتی‌دفاعی فراآتلانتیکی‌ نیاز دارد
کد خبر : 1810006
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دبیرکل ناتو‌ گفت که کشورهای عضو این ائتلاف در یک سال ۳۷ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، گفت که کشورهای عضو این ائتلاف در یک سال ۳۷ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند و هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند.

وی افزود که تا سال آینده، این اتحاد ظرفیت تولید چهار میلیون گلوله توپخانه را خواهد داشت.

سرپرست ناتو گفت که این اتحاد برای مقابله با چالش دشمنان خود به یک «انقلاب صنعتی دفاعی فراآتلانتیکی» نیاز دارد.

وی افزود که صنعت دفاعی باید آماده تبدیل پول به قرارداد و پذیرش ریسک‌های بیشتر باشد.

وی گفت: «بنابراین، اکنون بیایید حتی بیشتر، حتی سریع‌تر و با هم تحویل دهیم.»

 

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