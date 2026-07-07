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اردن بمب‌گذاری ‌در دمشق را محکوم کرد

اردن بمب‌گذاری ‌در دمشق را محکوم کرد
کد خبر : 1809987
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وزارت امور خارجه و مهاجران اردن ‌بمب‌گذاری ‌در دمشق را محکوم کرد و بر رد هرگونه خشونت و تروریسم توسط پادشاهی اردن تأکید نمود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه و مهاجران اردن ‌بمب‌گذاری ‌در دمشق را محکوم کرد و بر رد هرگونه خشونت و تروریسم توسط پادشاهی اردن تأکید نمود.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که از طریق پلتفرم ایکس منتشر شد، اعلام کرد که اردن با دولت و مردم سوریه کاملاً همبستگی دارد و در مقابله با هر آنچه که امنیت و ثبات آن را هدف قرار می‌دهد، در کنار سوریه ایستاده است.

وزارت امور خارجه اردن بار دیگر بر حمایت پادشاهی اردن از امنیت، ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و بر اهمیت حفظ امنیت شهروندان و مقابله با تهدیداتی که امنیت کشور را هدف قرار می‌دهند، تأکید نمود.

 

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