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بیش از ۱هزار ۵۰۰ بیمار به دلیل کمبودهای اساسی در غزه جان باختند

بیش از ۱هزار ۵۰۰ بیمار به دلیل کمبودهای اساسی در غزه جان باختند
کد خبر : 1809923
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مدیرکل وزارت بهداشت غزه گفت که مراکز درمانی این باریکه شرایط تلخی را تحمل می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از  الجزیره، «منیر البرش»، مدیر کل وزارت بهداشت غزه، گفت که مراکز درمانی در این منطقه شرایط تلخی را تحمل می‌کنند.

وی گفت که از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه، بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ بیمار که نیاز به انتقال به خارج از کشور برای درمان داشتند، جان خود را از دست داده‌اند.

البرش اظهار داشت: «ما هر روز بیماران خود را از دست می‌دهیم».

وی افزود که این وزارتخانه بیش از ۵۰ درصد از بیماران کلیوی را به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی که اشغالگران تا به امروز از ورود آنها به نوار غزه جلوگیری کرده‌اند، از دست داده است.

 

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