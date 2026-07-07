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افزایش تلفات زلزله ونزوئلا به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر

افزایش تلفات زلزله ونزوئلا به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر
کد خبر : 1809920
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در حالی که تلاش‌های امدادرسانی پس از دو زمین‌لرزه مرگبار در ونزوئلا ادامه دارد، شمار کشته‌شدگان این حادثه به ۳هزار و ۵۳۵ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک مقام رسمی در ونزوئلا روزگذشته -دوشنبه- اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان دو زمین‌لرزه این کشور به ۳ هزار و ۵۳۵ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش همچنین  نزدیک به ۱۷ هزار نفر نیز  نفر زخمی شدند و حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر نیز از زمان وقوع حادثه در ۲۴ ژوئن نجات یافته‌اند.

«خورخه رودریگز»، رئیس مجلس ملی ونزوئلا در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که نزدیک ۱۸ هزار نفر در اثر این فاجعه آواره شدند.

 

 

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