قطر و فرانسه همکاری دفاعی مشترک را بررسی کردند
معاون نخست وزیر و وزیر دولت در امور دفاعی قطر و وزیر نیروهای مسلح فرانسه تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی» معاون نخست وزیر و وزیر دولت در امور دفاعی قطر و «کاترین ووتران» وزیر نیروهای مسلح فرانسه تلفنی گفتوگو کردند.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع قطر، در این تماس تلفنی آخرین تحولات و رویدادهای امنیتی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
طرفین همچنین درباره جنبههای همکاری دفاعی مشترک میان دو کشور و راههای تقویت روابط دوجانبه رایزنی کردند.