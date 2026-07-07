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قطر و فرانسه همکاری دفاعی مشترک را بررسی کردند

قطر و فرانسه همکاری دفاعی مشترک را بررسی کردند
کد خبر : 1809903
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معاون نخست وزیر و وزیر دولت در امور دفاعی قطر و وزیر نیروهای مسلح فرانسه تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی» معاون نخست وزیر و وزیر دولت در امور دفاعی قطر و «کاترین ووتران» وزیر نیروهای مسلح فرانسه تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع قطر، در این تماس تلفنی آخرین تحولات و رویدادهای امنیتی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین درباره جنبه‌های همکاری دفاعی مشترک میان دو کشور و راه‌های تقویت روابط دوجانبه رایزنی کردند.

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