دستگیری دو فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای اشغالگر صهیونیست دو فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد: «نیروهای اسرائیلی در جریان یورش به شهر سلفیت در کرانه باختری اشغالی، دو نفر را دستگیر کرده‌اند».

این خبرگزاری به نقل از منابع محلی افزود که سربازان، «محمود البار»، رئیس اتحادیه‌های کارگری در استان سلفیت، و «اسلام حسن وائل یاسین»، ساکن این شهر را پس از یورش و تفتیش خانه‌هایشان دستگیر کردند.

همزمان، نیروهای اسرائیلی سحرگاه به شهر نابلس حمله کرده و به چندین خانه در مناطق مختلف شهر یورش بردند.

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