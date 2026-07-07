به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک مقام محلی در ایالت بلوچستان پاکستان امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که دست‌کم ۹ پرسنل پلیس در درگیری‌های شبانه با شبه‌نظامیان در جنوب غربی پاکستان کشته شدند.

«زیارت عبدالقدوس اچکزی»، معاون کمیسر، به خبرنگاران گفت که این حادثه در منطقه زیارت، که یک مقصد گردشگری در استان بلوچستان نیز هست، رخ داد، جایی که پلیس و شبه‌نظامیان در ساعات اولیه سه‌شنبه با هم درگیر شدند.

اچکزی گفت که این درگیری پس از حمله شبه‌نظامیان به یک ایست بازرسی امنیتی آغاز شد و افزود که اجساد پلیس‌های کشته شده به یک بیمارستان محلی منتقل شده است.

هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

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