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گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن یک کشتی حامل گاز قطر در تنگه هرمز

گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن یک کشتی حامل گاز قطر در تنگه هرمز
کد خبر : 1809804
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رسانه‌ها از هدف قرار گرفتن یک کشتی حامل گاز قطر در تنگه هرمز خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، این شناور پس از ارسال پیام اضطراری درخواست کمک کرده است.

به گزارش ایلنا، ریک کشتی حامل گاز قطر هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته و پس از حادثه، پیام اضطراری (Mayday) ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، این شناور در حالی که تحت حفاظت گسترده نیروهای آمریکایی در صف عبور از تنگه هرمز قرار داشت، هدف حمله قرار گرفته است.

تاکنون جزئیاتی درباره علت حادثه، میزان خسارات احتمالی یا تلفات انسانی منتشر نشده و هیچ مقام رسمی نیز این گزارش‌ها را تأیید یا رد نکرده است.

در صورت تایید این خبر، این حادثه می‌تواند به تشدید تنش‌ها در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی انتقال انرژی جهان منجر شود.

 

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