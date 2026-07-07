به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی با استناد به دیدگاه شماری از دیپلمات‌ها، مقام‌های منطقه‌ای و تحلیلگران نوشت: مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی، صرفا یک مراسم سوگواری نبود، بلکه به صحنه‌ای برای نمایش انسجام داخلی و ارسال پیامی سیاسی به آمریکا و اسرائیل تبدیل شد.

به نوشته رویترز، در حالی که واشنگتن انتظار داشت ایران پس از جنگ اخیر در موقعیتی ضعیف‌تر قرار گیرد، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، این تصور را به چالش کشید و نشان داد جمهوری اسلامی همچنان از ظرفیت بسیج اجتماعی و حفظ انسجام داخلی برخوردار است.

این گزارش می‌افزاید تهران اکنون تلاش دارد آنچه را «دستاوردهای جنگ» می‌داند، به اهرم فشاری در مذاکرات احتمالی با آمریکا تبدیل کند. از نگاه تحلیلگران مورد استناد رویترز، مهم‌ترین ابزار ایران در این مسیر، نفوذ و اشراف بر تنگه هرمز است؛ گذرگاهی راهبردی که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند.

رویترز مدعی است برخلاف انتظار آمریکا برای ازسرگیری سریع مذاکرات هسته‌ای در دوره آتش‌بس، ایران در پی آن است که ابتدا جایگاه خود در پرونده تنگه هرمز را تثبیت کرده و سپس درباره سایر موضوعات، از جمله برنامه هسته‌ای، وارد گفت‌وگو شود.

در همین راستا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، تنگه هرمز را «بزرگ‌ترین ابزار قدرت ایران» توصیف کرده و بر ضرورت حفاظت از این ظرفیت راهبردی تأکید کرده است.

الکس وطنکا از مؤسسه خاورمیانه آمریکا نیز به رویترز گفته است که از نگاه تهران، اهمیت تنگه هرمز صرفا اقتصادی نیست، بلکه این آبراه برای جمهوری اسلامی، نماد حاکمیت و مشروعیت سیاسی به شمار می‌رود. به گفته او، ایران بیش از آنکه به درآمدهای احتمالی از این مسیر بیندیشد، به دنبال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قدرت مسلط بر این آبراه راهبردی است.

همچنین آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی مدعی شد تهران عجله‌ای برای ورود به مذاکرات هسته‌ای ندارد و ترجیح می‌دهد ابتدا موقعیت خود در تنگه هرمز را تقویت کند. وی مدعی است ایران بر این باور است که زمان به نفع تهران پیش می‌رود و دولت «دونالد ترامپ» برای دستیابی به یک توافق، بیش از ایران تحت فشار قرار دارد.

آرون دیوید میلر،» مذاکره‌کننده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه نیز در گفت‌وگو با رویترز ابراز عقیده کرد عملیات نظامی آمریکا نتوانسته مواضع ایران را تغییر دهد و واشنگتن ناچار است در هرگونه توافق آینده، واقعیت‌های جدید میدانی و جایگاه ایران در تنگه هرمز را مدنظر قرار دهد.

رویترز در پایان، به نقل از برخی تحلیلگران نتیجه‌گیری می‌کند که آمریکا برای پیشبرد روند دیپلماتیک، احتمالا ناگزیر خواهد شد بازگشایی کامل تنگه هرمز را در چارچوب شرایطی بپذیرد که بخش مهمی از آن را تهران تعیین خواهد کرد.

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