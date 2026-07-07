گزارش عبری درباره فروش تجهیزات نظامی اسرائیل به قطر و عربستان

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «هاآرتص» نوشت اسناد و تصاویر جدید از فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته اسرائیل به قطر و عربستان سعودی پرده برداشته است؛ تجهیزاتی که شامل سامانه‌های دفاع موشکی و کلاه‌های پیشرفته جنگنده‌های «اف-۱۵» این دو کشور می‌شود.

به نوشته هاآرتص، این معاملات بخشی از همکاری‌های امنیتی پنهان تل‌آویو با دوحه و ریاض است؛ همکاری‌هایی که با وجود نبود روابط رسمی دیپلماتیک میان طرفین ادامه دارد.

این روزنامه همچنین تصریح کرد هواپیمای تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، پیش از سفر سال گذشته به تهران، به سامانه دفاع هوایی ساخت شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» مجهز شده بود.

هاآرتص با اشاره به گزارش‌های پیشین رسانه‌های صهیونیستی نوشت که بنیامین نتانیاهو سال گذشته با قراردادهای دفاعی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار با قطر موافقت کرده بود. این روزنامه همچنین مدعی شد شماری از مقام‌های پیشین موساد و ارتش اسرائیل، از طریق شرکت‌های واسطه، در مذاکرات و انعقاد قراردادهای تسلیحاتی میان شرکت‌های دفاعی اسرائیلی و قطر نقش داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، سامانه‌های فروخته‌شده برای حفاظت از هواپیماها در برابر موشک‌های حرارتی، به‌ویژه موشک‌های دوش‌پرتاب، طراحی شده‌اند و پیش‌تر نیز روی هواپیماهای مسافربری اسرائیل و برخی هواپیماهای دولتی از جمله هواپیمای ریاست‌جمهوری فرانسه نصب شده‌اند.