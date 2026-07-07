ترامپ عازم ترکیه شد؛ ناتو به دنبال نمایش همبستگی پس از جنگ با ایران
سران کشورهای عضو ناتو در حالی در ترکیه گرد هم میآیند که پیامدهای جنگ با ایران و مطالبه آمریکا برای افزایش بودجههای نظامی، مهمترین محورهای این اجلاس را تشکیل میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز- سهشنبه- راهی ترکیه شد تا در نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که در آنکارا برگزار میشود، حضور یابد.
کاخ سفید همزمان با آغاز این سفر، ویدئویی از خروج ترامپ از خودروی ریاستجمهوری و سوار شدن او به هواپیمای «ایرفورس وان» منتشر کرد.
نشست دو روزه سران ناتو روزهای سهشنبه و چهارشنبه در آنکارا برگزار میشود؛ نشستی که، تحت تاثیر پیامدهای جنگ اخیر با ایران و نیز فشارهای واشنگتن بر متحدان اروپایی برای افزایش سهم آنان در هزینههای دفاعی قرار دارد.
کشورهای عضو ناتو سال گذشته، تحت فشار دولت ترامپ، متعهد شدند هزینههای دفاعی و امنیتی خود را به پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. اکنون مقامهای این ائتلاف میگویند بخش قابل توجهی از این تعهدات وارد مرحله اجرا شده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، در آستانه آغاز اجلاس مدعی شد کشورهای اروپایی با افزایش بودجههای نظامی، در حال پذیرش مسئولیت بیشتری برای دفاع از اروپا هستند. وی همچنین از آنچه «پیشرفت چشمگیر» در اجرای تعهدات دفاعی اعضای ناتو خواند، سخن گفت.
در همین حال، منابع دیپلماتیک اروپایی اعلام کردهاند اعضای ناتو برای نشان دادن پایبندی خود به خواستههای واشنگتن، آمارها و گزارشهایی از افزایش سرمایهگذاریهای نظامی را آماده کردهاند. به گفته یک دیپلمات ارشد اروپایی، «اکنون زمان ارائه دستاوردهاست.»
همچنین قرار است پیش از آغاز رسمی نشست سران، در مجمع صنایع دفاعی، از قراردادهای جدید تسلیحاتی به ارزش دهها میلیارد دلار رونمایی شود؛ اقدامی که ناظران آن را تلاشی برای اثبات پایبندی اعضای ناتو به تعهدات دفاعی و پاسخ به مطالبات دولت آمریکا ارزیابی میکنند.