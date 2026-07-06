به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- دوشنبه- اعلام کرد که واشنگتن به‌دنبال تغییر نظام در ایران نیست و ترجیح می‌دهد به‌جای تشدید تنش‌ها، با تهران به توافق برسد.

ترامپ در اظهاراتی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، مدعی شد: «از ایران امتیازاتی گرفته‌ایم و آن‌ها باید به تعهدات خود پایبند باشند. همچنین اورانیوم با غنای بالای ایران را نیز در اختیار خواهیم گرفت.»

وی با ادعای اینکه آمریکا در هر صورت پیروز این تقابل بوده است، گفت: «چه توافقی با ایران حاصل شود و چه نشود، ما برنده هستیم. اگر ایران توافق نکند، آمریکا آماده است مأموریت خود را تکمیل کند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را «بزرگ‌ترین محاصره‌ای که جهان تاکنون به خود دیده» توصیف کرد و مدعی شد: «حتی یک کشتی هم نتوانسته این محاصره را بشکند.»

ترامپ در ادامه با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی، ادعا کرد آمریکا توانایی مختل کردن صادرات انرژی ایران و نابودی تمامی تأسیسات بزرگ انرژی این کشور را دارد و در عین حال هرگونه پرداخت پول به ایران را رد کرد.

وی همچنین مدعی شد که قیمت جهانی نفت اکنون از سطح پیش از آغاز عملیات موسوم به «خشم حماسی» پایین‌تر آمده است.

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