تماس پوتین و ترامپ فرصتی برای انتقال موضع مسکو به آمریکا در بالاترین سطح بود

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -دوشنبه- در نشست خبری خود به گفت‌وگوی تلفنی اخیر میان «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیس ایالات متحده و همچنین رزمایش مشترک روسیه با چین پرداخت.

وی در رابطه با تماس تلفنی روسای جمهور روسیه و آمریکا گفت: «این فرصت خوبی بود تا موضع خود را مستقیما در بالاترین سطح به رئیس جمهور آمریکا منتقل کنیم. دو رهبر انتظار دارند در آینده نزدیک بیشتر صحبت کنند».

پسکوف اظهار داشت: «موضع ترامپ در مورد درگیری اوکراین کاملا ثابت بوده است و همه این ادعاها در مورد تغییر موضع او قطعا نادرست است. ترامپ آماده گوش دادن به اطلاعاتی است که پوتین ارائه می‌دهد».

سخنگوی کرملین در رابطه با رزمایش مشترک چین و روسیه نیز گفت که رزمایش‌های مشترک دو کشور علیه هیچ‌کس نیست.

مقام روس همچنین در واکنش به آزمایش موشکی چین نیز اظهار داشت: «ما معتقدیم که این حق حاکمیتی چین است که موشک‌های خود را آزمایش کند و به توسعه نظامی خود ادامه دهد. چین هیچ کشوری را در منطقه یا سایر نقاط جهان تهدید نمی‌کند».

ترامپ آمادگی دارد اطلاعاتی که پوتین به او منتقل می‌کند را بشنود

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